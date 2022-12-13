ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать на Украину воевать против российской армии

Мужчина арестован по подозрению в подготовке к госизмене.

В ФСБ России сообщили о задержании жителя Твери, который собирался уехать на Украину воевать против российской армии. Соответствующее заявление сделали в Центре общественных связей силового ведомства страны. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 275 УК РФ. Речь идет о приготовлении к совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчина арестован по решению суда.

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. пресс-служба ФСБ РФ

Эксперты отметили, что местный житель планирован вступить в одно из боевых подразделений Вооруженных сил Украины, с членами которой находился в контакте при помощи Интернета. По рекомендации иностранцев он получил рекомендации по изучению маршрута выезда на территорию Украины, а также купил экипировку, медицинские средства и обмундирование.

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Фото и видео: ФСБ России