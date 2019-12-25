Подозреваемые переделывали гражданское оружие в боевое.

ФСБ сообщила о задержании подпольных оружейников в 12 регионах. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства утром 3 августа. Масштабная спецоперация позволила оперативникам изъять 179 стволов и оборудование, включающее 3D-принтеры, ЧПУ-станки.

ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги сообщение пресс-службы ФСБ

Подозреваемые также считаются причастными к созданию боевых припасов в подпольных мастерских, их реализации на территории РФ. Склады с незаконным оружием находились в Москве, Подмосковье, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкессии, Красноярском крае, а также в Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Ростовской, Кемеровской областях. В общей сложности представители ФСБ нашли 22 нелегальных мастерских.

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Фото: Piter.tv, ФСБ