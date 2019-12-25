В Петербурге службу экономической безопасности ФСБ возглавил москвич

С приказом сотрудников УФСБ ознакомили 31 июля.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что службу экономической безопасности ФСБ в Петербурге возглавил москвич Сергей Степанец. Об этом сообщает 47news.ru.

Известно, что сотрудников петербургского УФСБ ознакомили с приказом ещё 31 июля. Сергей Степанец занимает эту должность в связи с уходом с неё Андрея Яковлева.

Известно, что ранее Сергей Степанец занимал пост заместителя начальника 11 отдела Управления "К" СЭБ ФСБ РФ.

Ранее мы сообщали о том, что СК назвал число нераскрытых с 1990-х годов убийств в Петербурге.

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