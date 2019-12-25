СК назвал число нераскрытых с 1990-х годов убийств в Петербурге

Следователи возвращаются к раскрытию старых преступлений.

В Петербурге с 1990-х годов не раскрыли более 1,2 тысячи убийств Об этом рассказала заместитель руководителя СК РФ по Петербургу Екатерина Гилина, передал "Интерфакс".

Всего на данный момент не раскрыты 4 тысячи убийств. Регулярно следователи возвращаются к нераскрытым преступлениям, и часто виновных удается найти благодаря новым криминалистическим технологиям.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений значительно выросла по сравнению с 1990-2000 годами.

Также стоит отметить, что количество убийств постепенно снижается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать.

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