Силовики поймали исполнителей поджогов, выполненных по заказу украинских кураторов.

В шести российских регионах осуждены восемь граждан страны за диверсии, подготовленные по заказу киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ. Известно, что преступники приговорены к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы. Известно, что от трех до пяти лет заключения злоумышленники будут отбывать в тюрьме. В силовом ведомстве пояснили, что для вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность украинские спецслужбы Украины использовали мессенджеры WhatsApp* ( * - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ) и Telegram, другие онлайн-площадки. На них размещались объявления о так называемом быстром заработке. В результате исполнители совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций. Также они планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное денежное вознаграждение.

Пресечена деятельность восьми граждан РФ: Демидчика Дмитрия, 1997 г. р., Григорьева Алексея, 1997 г. р., Москалева Максима, 1994 г. р., Ермакова Егора, 2004 г. р., Голушко Виктории, 2001 г. р., Фомичева Ильи, 2005 г. р., Гладких Эдуарда, 1999 г. р., и Черноокого Сергея, 1994 г. р. ЦОС ФСБ РФ

Причастность злоумышленников к диверсионно-террористической деятельности была полностью доказана в судебных инстанциях. В результате фигуранты расследования признаны виновными по статьям 205, 205.5, 281, 281.3, 222.1., 223.1, 275 УК РФ. Речь идет о террористическом акте, организации деятельности боевиков и участие в деятельности такой организации, создание диверсионного сообщества и участие в нем, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, государственной измене. Свою противоправную деятельность молодые люди вели на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края.

В надзорном ведомстве заметили, что спецслужбы Украины в настоящее время ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах для того, чтобы вовлечь российских граждан в противоправную деятельность.

ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из чиновников Саратовской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России