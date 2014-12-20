Россиянин должен был взорвать машину должностного лица.

Российские силовые структуры предотвратили террористический акт, который планировали спецслужбы Украины. Известно, что преступление злоумышленники планировали совершить в отношении одного из чиновников в Саратовской области. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ФСБ РФ по региону. Исполнителем является наш соотечественник, которого киевский режим завербовал в прошлом году. По данным от правоохранителей, мужчина проходил специальную подготовку в Киеве. Действуя по указанию от иностранного куратора, мужчина изъял из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство. Аппата был начинен поражающими элементами. С его помощью фигурант расследования надеялся подорвать транспортное средство.

В ходе задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали ответным огнем. пресс-служба ФСБ РФ по региону

ФСБ задержала жителя Сочи, готовившего диверсию на железной дороге по заданию Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости