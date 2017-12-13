ФСБ публикует видео задержания фигурантов "дела Театра Европы"

Piter.TV показывает уникальные кадры задержания группы лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств при проектировании новой сцены МДТ.

Появилось видео задержания основных фигурантов "дела Молодежного Драматического театра" в Санкт-Петербурге. Канал Piter.TV получил эксклюзивные кадры от пресс-службы городского ФСБ. На видео засняты моменты задержания ключевых подозреваемых в серии хищений при проектировании новой сцены Театра Европы. В другом ролике, появившемся в СМИ, показаны обыски в офисах компаний, которые могут быть причастны к деятельности организованной группы преступников.

На самом свежем видео от ФСБ можно увидеть визит правоохранителей к одному из подозреваемых. В кадр попал дорогой особняк: к счастью, офицерам не пришлось идти на штурм. Хозяин коттеджа открыл дверь, добровольно подписал все необходимые бумаги и покинул коттедж вместе с силовиками. Затем оператор пресс-службы ФСБ снял богатые интерьеры "дачи" и автомобиль "Порше" в гараже коттеджа.

Ранее на Piter.TV появилась информация о хищении 45 миллионов рублей при проектировании новой сцены Малого Драматического театра. В ФСБ заявили, что за преступными действиями стояла организованная группа лиц. В нее входили, в том числе, представители компаний-подрядчиков крупного госконтракта. На деньги, украденные у государства, злоумышленниками были приобретены, в частности, машины представительского класса.