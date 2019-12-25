Члены ОПГ взяты под стражу.

ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков в Ивановской области. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. В силовом ведомстве рассказали, что запрещенные вещества реализовывались при помощи Интернета. В подпольной лаборатории трудились иностранцы, которых насильно удерживали преступники.

Известно, что группировка специализировалась на изготовление синтетических наркотиков и их сбыте. Производственные мощности производства позволяли ежемесячно создавать более 200 кг запрещенных веществ. Оперативники изъяли со складов и тайников 34,8 кг мефедрона, более 1,2 тонн химических реактивов, 10 единиц оружия, 1200 боеприпасов и три глушителя.

В противоправной деятельности использовался труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы сообщение ЦОС ФСБ

В настоящее время установлены активные члены ОПГ, известна роль каждого из задержанных. В их отношении возбуждены уголовные дела за производство наркотиков в особо крупном размере. Решается вопрос о возбуждении дела за незаконный оборот оружия и организацию преступного сообщества. Все члены группировки взяты под стражу.

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