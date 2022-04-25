ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Подозреваемый дал признательные показания.

В Ставропольском крае представители ФСБ России предотвратили теракт на объекте транспорта. Соответствующее заявление сделали сотрудники из Центра общественных связей силового ведомства. По данным специалистов, преступление подготавливал сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Федеральной службой безопасности на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. ЦОС ФСБ РФ

В рамках проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в российском регионе вскрыта и пресечена нелегальная деятельность сторонника боевиков. По указанию иностранных эмиссаров мужчина планировал произвести подрыв на одном из объектов. Сейчас подозреваемый пойман. У него силовики изъяли самодельную бомбу. Мужчина дал признательные показания. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ.

Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта.

"Исламское государство" - запрещенное на территории России террористическое движение.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России