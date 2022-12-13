Если бы преступление удалось, то пострадали бы не только чиновники, но и местные жители.

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой народной республики предотвратили покушение Службы Безопасности Украины на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом чиновник сообщил журналистам "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что злоумышленники хотели использовать такое количество взрывчатки, от которого бы пострадал не только глава города и его сотрудники, но также и жители близлежащего дома.

То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм. Иван Приходько, мэр Горловки

Сотрудник УФСБ по ДНР добавил СМ, ячто исполнителем покушения на убийство должен был стать Артем Пызин. Этого подозреваемого департамент контрразведки СБУ завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России, расположенных на территории городов Горловка и Енакиево. В марте текущего года мужчине было поручено кураторами наблюдение за мэром, а также установлением его маршрутов передвижения и мест нахождения.

В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. сотрудник ФСБ в ДНР

Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на псковских десантников.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости