ФСБ и МВД пресечена деятельность экстремистской организации "Нурджулар"*

Радикалы вербовали в свои ряды российскую молодежь.

В Московском регионе пресечена деятельность экстремистской организации "Нурджулар", запрещенной на территории РФ. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. В полиции уверены, что члены группировки продвигали свою радикальную идеологию в стране. В частности, они занимались вербовкой новых участников из молодежной среди российской столицы.

Пресечена деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации. пресс-центр МВД РФ

Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Несколько подозреваемых задержаны. В ходе обысков силовики нашли у фигурантов расследования экстремистскую литературу. Задокументировано более 250 собраний запрещенного движения. Мероприятия проводились с декабря 2019 года по январь 2020 года в квартире, расположенной по улице Вавилова.

* Нурджулар - запрещенная на территории РФ экстремистская организация

В Амурской области задержанные за кражи из автомобилей, отправятся под суд.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России