ФСБ арестовала создателя хакерской группы The Infraud Organization

Дело против Андрей Новака также возбуждено в США.

ФСБ арестовала в Москве создателя хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее фигурант расследования был объявлен в международный розыск по обвинению в кибермошенничестве. Дело ведется в США. В настоящее время еще трое подозреваемых направлены под домашний арест. Речь идет о Кирилле Самокутяеве, Константине Бергмане и Марке Бергмане. Решение вынесено на заседании Тверского районного суда столицы. Молодые люди обвиняются по уголовным статьям в РФ 272 и 187 УК РФ.

Основным способом получения дохода которой является использование похищенных данных кредитных карт. Предполагаемый основатель ОПГ арестован на два месяца. источник ТАСС

Сейчас следствие продолжает устанавливать остальных членов группировки The Infraud Organization. На данный момент РФ не планирует выдавать граждан американской стороне. В МВД напомнили, что закон запрещает выдачу россиян иностранцам. Если обвиняемый будет не иметь гражданства РФ, то его могут экстрадировать в страну, в которой против него возбуждено уголовное дело.

Десятки тысяч уязвимостей обнаружили в сетях российских госучреждений.

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