Десятки тысяч уязвимостей обнаружили в сетях российских госучреждений

Данные были получены после сканирования более 15 тыс. сетевых узлов.

Согласно исследованию компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies, в сетях российских госучреждений выявили более 30 тыс. опасных уязвимостей.

Отмечается, что эти данные компания получила после сканирования более 15 тыс. сетевых узлов в инфраструктуре российских учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

В сообщении говорится, что выявлено было 31 066 уязвимостей. При этом во всех пилотных проектах были найдены критически опасные уязвимости. Крайне опасными являются порядка 800 выявленных уязвимостей.

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