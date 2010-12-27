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ФСБ: активисты "Артподготовки" готовили поджоги и нападения на полицию в праздники
Сегодня, 14:45
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Asyaromanenkova
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ФСБ: активисты "Артподготовки" готовили поджоги и нападения на полицию в праздники

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ФСБ заявила о задержании активистов движения "Артподготовка" и об изъятии 15 бутылок с зажигательной смесью. Планируется возбуждение уголовного дела.

В пятницу, 3 ноября, ФСБ сообщила о задержании членов "законспирированной ячейки" в Москве. Речь идет об активистах движения националиста Вячеслава Мальцева "Артподготовка". Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, сторонники покинувшего Россию радикала готовили поджоги и нападения на полицейских.

Сообщается, что "Артподготовка" хотела спровоцировать массовые беспорядки. По данным ФСБ, у подозреваемых изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью. Против задержанных собираются завести уголовное дело о терроризме.

Также накрыли деятельность активистов в Красноярске, Казани, Самаре, Саратове и Краснодаре.

Фото: ГУ Росгвардии

Теги: артподготовка , новости москвы , новости спб , происшествия россии
Категории: Новости России Происшествия

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