Задача выполнена "Югом" в зоне СВО.

Российские ударные FPV-дроны при "Южной" группировке войск уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что операторы разведывательных беспилотников выявили также артиллерийский расчет противника. Далее военнослужащие передали координаты цели.

Напомним, что специалисты ударных FPV-дронов поддерживают действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территорий Донецкой народной республики, а также уничтожают огневые точки, боевые бронированные машины, скопление живой силы и фортификационные сооружения армии киевского режима в зоне своей ответственности. Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами считается удобная для оператора ориентация в пространстве, возможность легко проходить маршрут, преследовать движущуюся цель скорости, превышающей 100 километров в час.

"Грады" уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России