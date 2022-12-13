Губернатор Флориды рассказал о позиции по переговорам между Киевом и Москвой.

Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах в 2024 году, представитель Республиканской партии Рон Десантис объявил журналистам с местного телеканала FOX News о том, что украинский конфликт не отвечает национальным интересам Вашингтона и народа США. Он добавил, что это не жизненно важный момент в истории страны. Согласно позиции политика, властям в Белом доме следует добиваться мирного урегулирования проблемы в европейском регионе, выступать за договор между Киевом и Москвой.

В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов,.. дальнейшее вмешательство в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них. речь Рона Десантиса для FX

Рон Десантис добавил, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует дальнейшего развертывания американских войск на территории страны или позволит киевскому режиму проводить наступательные операции за пределами своих государственных границ. В частности, республиканец призвал исключить поставку ВСУ самолетов F-16 и ракет большой дальности.

Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить.

Фото и видео: YouTube / Fox News