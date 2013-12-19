Евросоюз запретил поставлять и продавать евро в Россию

Запрет не распространяется на российских туристов, членов их семей и дипломатов.

Евросоюз внес запрет на продажу, поставку и экспортирование в Россию банкнот евро. Об этом сказано на портале законодательства ЕС.

Физическое или юридическое лицо, а также организации или органы российской власти, включая Центробанк, не смогут продавать, поставлять, передавать или экспортировать европейскую валюту. Запрет не распространяется на российских туристов и членов их семей. Использовать евро могут диппредставительства, консульства и международные организации России, которые получили иммунитет в соответствии с международным правом.

Напомним, что 2 марта курс доллара поднялся выше 105 рублей. Европейская валюта подорожала до 118 рублей. Рубль продолжил падение на фоне санкций против России и событий на Украине.

Ранее мы сообщили, что цены на газ в Европе достигли $2000, что стало абсолютным рекордом.

Фото: Piter.TV