Евросоюз введет запрет на импорт стальных изделий из России

Данная категория изделий находится под защитными мерами Евросоюза, что составляет около 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России.

Страны ЕС вводят новые санкции против России. В этот раз в пакет ограничений войдет запрет на импорт стальных изделий. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.

Данная категория изделий находится под защитными мерами Евросоюза, что составляет около 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России. Новое ограничение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она запланирована на вторник, 15 марта.

Напомним, что западные страны уже применили ряд санкций против России, в частности они затронули российские банки, предприятия, миллиардеров и политиков. Несколько компаний решили покинуть российский рынок и закрыть производство.

Ранее мы сообщили, что компания Imperial Brands передаст свой бизнес в России другому юрлицу.

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