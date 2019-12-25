Евросоюз введет запрет на импорт стальных изделий из России

Страны ЕС вводят новые санкции против России. В этот раз в пакет ограничений войдет запрет на импорт стальных изделий. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Данная категория изделий находится под защитными мерами Евросоюза, что составляет около 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России. Новое ограничение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она запланирована на вторник, 15 марта.
Напомним, что западные страны уже применили ряд санкций против России, в частности они затронули российские банки, предприятия, миллиардеров и политиков. Несколько компаний решили покинуть российский рынок и закрыть производство.
Ранее мы сообщили, что компания Imperial Brands передаст свой бизнес в России другому юрлицу.
Фото: pixabay
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