Евросоюз принял к сведению расширение БРИКС

Петер Стано оценил итоги саммита в Йоханнесбурге.

Евросоюз принимает к сведению решение о расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и работает индивидуально с членами данного объединения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС. Дипломат добавил, что не хочет комментировать решение государств присоединиться к составу БРИКС.

Евросоюз не является членом БРИКС, членам БРИКС решать вопросы расширения. Мы принимаем к сведению это развитие. Мы установили индивидуальный контакт с членами БРИКС и работаем с ними индивидуально. Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

Напомним, что южноафриканский президент Сирил Рамапоса по результатам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил журналистам о том, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 1 января 2024 года.

Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере.

Фото и видео: European Commission