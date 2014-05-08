Евросоюз не поддержал идею переходного периода в Нигере

Петер Стано прокомментировал позицию Брюсселя по ситуации в Африке.

Евросоюз по-прежнему ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС, ECOWAS) по урегулированию ситуации в Нигере, поэтому не поддерживает идею военных властей о трехлетнем переходном периоде. Соответствующей информацией с журналистами на регулярной пресс-конференции в Брюсселе поделился официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Мы продолжаем поддерживать все инициативы ЭКОВАС, уже видели, что эта организация отвергла предложение по выборам через три года. Мы поддерживаем все усилия ЭКОВАС, в том числе посреднические, для восстановления конституционного порядка в Нигере. Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

Напомним, что руководство ЭКОВАС отвергло предложение правящего в Нигере военного совета о трехлетнем переходном периоде. Данное предложение было озвучено военными представителями после официального визита посреднической делегации этой региональной организации в Нигер.

Главы МИД и обороны стран ЕС обсудят на следующей неделе конфликт на Украине.

Фото и видео: European Commission