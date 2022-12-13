Набиля Массрали рассказала о стимулировании военных поставок со стороны Брюсселя для ВСУ.

Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Она пояснила, что речь идет о военной помощи киевскому режиму, которое также касается общеевропейского финансирования и поставок, делаемых на двусторонней основе странами-членами регионального содружества.

На настоящий момент с учетом Европейского фонда мира и усилий государств-членов Евросоюза на двусторонней основе ЕС в целом смог поставить вооружений Украине на 11,5 миллиарда. Набиля Массрали, представитель ЕС

Эксперт подчеркнула, что из Европейского фонда мира было выделено 3,1 миллиарда евро для компенсации странам ЕС части военных поставок Вооруженным силам Украины По словам европейского представителя, выделение денежных средств из этого фонда должно было простимулировать государства в регионе передавать оружие для ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / European Commission