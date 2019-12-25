Ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

Евросоюз объявил о продлении "крымских" санкций против России. Об этом дипломаты рассказали на официальном сайте совета ЕС. Специалисты объяснили, что ограничения устанавливаются еще на один год - до 23 июня 2021 года.

ЕС все еще не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права сообщение Евросоюза

ЕС уточнил, что антироссийские санкции из-за присоединения Крыма касаются импорта товаров из данного региона, а также туристических и финансовых инвестиций, отдельных отраслей эксперта на полуостров.

Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая.