Марош Шефчович: Евросоюз не исключает совместных закупок газа

Эксперт оценил возможность по заключению долгосрочных контрактов.

Евросоюз не исключает совместных закупок природного газа в регионе. Эксперт пояснил, что говорит в том числе и о заключении долгосрочных энергетических контрактов. Соответствующее заявление в ходе выступления в американском центре сделал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Специалист выступил в "Атантическом совете". Это организация, которая считается на территории России нежелательной. Гость площадки пояснил, что согласно местному законодательству, руководство в Брюсселе не продлит долгосрочные соглашения на поставку природного газа после 2049 года.

Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому. Мы хотим выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения. Я говорю о середине апреля Марош Шефчович, вице-президент ЕК

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil