Петер Стано рассказал о дискуссиях, которые разворачиваются на полях ГА ООН.

Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Петер Стано. Чиновник пояснил, что руководящие лица ЕС начнут обсуждать ситуацию на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако эти дискуссии на текущий момент носят конфиденциальный характер. Речь идет о реакции коллективного Запада на подготовку и проведение референдумов о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к составу РФ.

Как мы говорили ранее, у этого шага будут определённые последствия. Сейчас центр активности находится в ГА ООН. Мы обсуждаем, в том числе, ответ на агрессию во всех ее аспектах… Петер Стано, пресс-секретарь ЕС

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Фото и видео: European Commission