Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Румынский депутат из ЕП пообещал еще несколько голосований по претензиям к Урсуле фон дер Ляйен.

Европейский парламент на пленарной сессии от 10 июля в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Трансляция официального заседания велась на сайте регионального законодательного органа. Спикер ЕП Роберта Метсола подтвердила решение депутатов. За отклонение резолюции проголосовали 360 человек из 553, тогда как 175 политиков все же поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались от высказывания позиции по теме.

Румынский евродепутат Георге Пиперя прокомментировал ситуацию европейскому изданию Politico. Парламентарий из Бухареста сообщил аудитории, что Урсула фон дер Ляйен пройдет через "еще несколько" подобных голосований по вынесению вотума недоверия. По словам политика, инициатива в отношении непрозрачности закупок вакцин от коронавирусной инфекции в период пандемии "открыла ящик Пандоры" и показала мировой общественности, что процесс отстранения главы ЕК "возможен". Специалист уверен, что голосование по вотуму недоверия "полезно для демократии" в Европейском союзе. Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, крупнейшей фракции в Европарламенте, в которую входит и сама Урсула фон дер Ляйен, раскритиковал проведение голосования. Он обвинил "крайне правых и друзей Путина" в попытке дестабилизации обстановки.

Глава ЕК не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень.

Фото: YouTube / European Commission