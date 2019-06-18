Европа успешно запустила ракету Vega C со спутником Sentinel-1C

В ЕКА подтвердили успешность космической миссии.

Запуск легкой ракеты-носителя Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C успешно состоялся с территории космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Соответствующей информацией с общественностью поделились через социальные сети специалисты из Европейского космического агентства (ЕКА). Известно, что старт ракете был дан в 00:20 утра по времени Москвы 6 декабря. Отделение полезной нагрузки от четвертой ступени носителя прошло спустя один час 44 минуты от момента запуска. Уже в 02:12 утра представители ЕКА установили контакт с запущенным спутником.

Один момент объединил два великих европейских достижения сегодня: третий запуск спутника Sentinel-1 и третий запуск Vega C, ознаменовав триумфальное возвращение в форму двух флагманских проектов. Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА

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Фото и видео: Европейское космическое агентство (ЕКА)