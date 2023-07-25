Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД

Российский посол по особым поручениям министерства по иностранным делам Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров Москвы возложить на стран ответственность за ослабление своих позиций в Африке. В ходе выступления на международной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Петербурге дипломат пояснил, что Россия на самом деле выступает только в качестве одной из сторон, содействующих становлению субъектности континента как одного из полюсов многополярного мира, а также содействует укреплению суверенитета и независимого равенства государств.
Африканский континент уже говорит своим голосом. И когда мы слышим, что так называемые когда-то европейские партнеры, а сейчас отнюдь не партнеры начинают сваливать ослабление своих позиций на африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно.
Олег Озеров, посол МИД РФ
Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина.
Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"
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