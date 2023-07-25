Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД

Олег Озеро оценил обвинения Европы в адрес России по вопросу Африки.

Российский посол по особым поручениям министерства по иностранным делам Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров Москвы возложить на стран ответственность за ослабление своих позиций в Африке. В ходе выступления на международной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Петербурге дипломат пояснил, что Россия на самом деле выступает только в качестве одной из сторон, содействующих становлению субъектности континента как одного из полюсов многополярного мира, а также содействует укреплению суверенитета и независимого равенства государств.

Африканский континент уже говорит своим голосом. И когда мы слышим, что так называемые когда-то европейские партнеры, а сейчас отнюдь не партнеры начинают сваливать ослабление своих позиций на африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно. Олег Озеров, посол МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"