Еврокомиссия подготовит план финансирования из бюджета ЕС милитаризации промышленности

Урсула фон дер Ляйен оценила наращивание боевой производительности в регионе.

Европейская комиссия подготовит план финансирования из федерального бюджета ЕС милитаризации промышленности. Соответствующее заявление глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе своего выступления на пресс-конференции с местными журналистами в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС. В настоящее время законодатели разрабатывают предложения по строительству и адаптации производств для изготовления боеприпасов и вооружения в регионе. Дополнительно будут открыты новые оборонные площадки, расширятся и перестроятся старые объекты. По словам руководителя ЕК, требуется гарантировать бесперебойную поставку боеприпасов для ВСУ.

Я полностью поддерживаю соглашение в Совете ЕС, направленное на поставку миллиона боеприпасов краине в течение ближайших 12 месяцев. Конечно, чтобы этого достичь, мы должны в массовом порядке нарастить производство боеприпасов в Европе. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias