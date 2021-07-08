Компании обвиняют в технологическом сговоре.

Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей на €875 млн. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ЕК Маргрете Вестагер. Чиновница является заместителем главы ЕК. По ее данным, специалисты приняли решение наказать такие предприятия как BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche за имеющийся карательный сговор. Речь идет о проблеме в технологической сфере, которая касается очистки выбросов для дизельных автомобилей.

Еврокомиссия приняла решение наложить штраф общим объемом в €875 млн на пять автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей. Маргрете Вестагер, замглавы ЕК

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