Еврокомиссия не комментирует ход расследования против "Газпрома"

Маргрете Вестагерз заявила, что итогов расследования еще нет.

Еврокомиссия не комментирует ход расследования против российского энергетического оператора "Газпром",которое ведется с осени 2021 года. Соответствующее заявление в рамках регулярной пресс-конференции ЕК в Брюсселе сделала заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер. Она пояснила, что предположительно, компания могла способствовать рекордному росту цен на территории Евросоюза. Однако результатов расследования на текущий момент нет.

Мы не комментируем это расследование, результатов пока нет. Маргрете Вестагер, замглавы ЕК

Напомним, что в прошлом году восточноевропейские страны обвинили "Газпром в манипулировании ценами на газ в регионе. По версии этих государств, преступление совершено в период за конец лета - осень, когда в ЕС начался энергетический кризис. Члены ЕК неоднократно признавали, что проблема в сфере энергетики вызвана совпадением ряда факторов, включая продолжительную безветренную погоду в Европе, постковидный рост спроса на энергоносители, а также увеличение стоимости квот на углеродные выбросы в ЕС. В ЕК назвали основной претензией к российской компании факт, что оператор не наращивал поставки в Европу в период быстрого роста цен.

Глава Еврокомиссии не планирует контактов с Владимиром Путиным.

Фото и видео: European Commission