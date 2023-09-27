Еврокомиссия начала подготовку реформ Евросоюза для нового расширения

Урсула фон дер Ляйен рассказала о готовности к "историческому зову".

Европейская комиссия считает новое расширение Евросоюза геополитической необходимостью и поэтому начинает подготовку необходимых для этого реформ политики и институтов ЕС. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дипломат уточнила, что речь идет не только о "зове истории".

Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик ЕС, чтобы решить, как институты, бюджет, гарантии безопасности будут работать. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт полагает, что одним из центральных вопросов в отношениях ЕК и Латвии остается бюджетная поддержка Украины. Брюссель намерен получить содействие властей Риги в оказании киевскому режиму финансирования с суммарным объемом до 50 миллиардов евро на период до 2027 года. Эти денежные средства должны пойти на восстановление государства, а также на проведение реформ, требующихся в целях евроинтеграции.

Глава ЕК заявила, что Евросоюз стал геополитическим сообществом.

Фото и видео: European Commission