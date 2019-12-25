ЕК призвал Киев к реформированию системы корпоративного управления.

Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением Киева сменить руководство "Нафтогаза". Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал официальный представитель во внешнеполитической службе Петер Стано. Чиновник заявил, что ЕК расстроена постановлением об увольнении с должности Андрея Коболева.

Мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления. Петер Стано, официальный представитель ЕК

В ЕК напомнили Киеву, что реформирование системы корпоративного управления входит в перечень тех обязательств, которые Украина взяла на себя перед Евросоюзом. ЕС находится в постоянном контакте с руководством страны на различных уровнях власти.

Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома".

Фото: European Comission