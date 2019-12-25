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Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением Киева сменить руководство "Нафтогаза"
Сегодня, 14:02
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lesjasap

Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением Киева сменить руководство "Нафтогаза"

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ЕК призвал Киев к реформированию системы корпоративного управления.

Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением Киева сменить руководство "Нафтогаза". Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал официальный представитель во внешнеполитической службе Петер Стано. Чиновник заявил, что ЕК расстроена постановлением об увольнении с должности Андрея Коболева.

Мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления.

Петер Стано, официальный представитель ЕК

В ЕК напомнили Киеву, что реформирование системы корпоративного управления  входит в перечень тех обязательств, которые Украина взяла на себя перед Евросоюзом. ЕС находится в постоянном контакте с руководством страны на различных уровнях власти.

Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома".

Фото: European Comission

Теги: андрей коболев, еврокомиссия, евросоюз, нафтогаз, петер стано
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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