Еврокомиссия активно рекомендует всем странам ЕС передавать оружие Украине

Урсула фон дер Ляйен рассказала о поддержке киевского режима.

Европейская комиссия активно рекомендует всем странам Евросоюза передавать все необходимые виды оружия Украине. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Мероприятия проводилось на площади Конституции.

Я рекомендую всем нашим странам-членам - и я даже не должна рекомендовать, поскольку мы все разделяем этот подход - поставлять Украине все виды оружия, в которых она нуждается, чтобы она могла защищать себя. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

По мнению европейского политика, киевский режим уже доказал миру, что способен защищать себя в том случае, если ВСУ окажутся хорошо вооружены. Урсула фон дер Ляйен добавила, что у Евросоюза нет своих вооружений, однако процесс передачи оружия Брюссель может упростить при помощи денежных средств Европейского фонда мира.

Зеленский пообещал главе Еврокомиссии именную табличку в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України