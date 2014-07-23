Еврокомиссар заявил о ненадобности вакцины "Спутник V" для ЕС

Он надеется на поставки в апреле в размере 100 миллионов доз, а к июлю обороты вырастут до 300–350 миллионов доз.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о ненадобности вакцины "Спутник V" для Европейского союза. Об этом он рассказал в эфире телеканала TF1.

По словам еврокомиссара, уровень производства вакцин в Европе позволит выпустить достаточно препаратов для обеспечения коллективного иммунитета в европейских странах. Бретон заявил, что каждый месяц в Европе производят до 150 миллионов доз вакцин от коронавируса. Он надеется на поставки в апреле в размере 100 миллионов доз, а к июлю обороты вырастут до 300–350 миллионов доз.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за вакцины "Спутник V".

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