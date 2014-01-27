Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за вакцины "Спутник V"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о нападках на страну из-за решения властей старны использовать российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщает издание "Профиль".
Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?".
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
По его словам, причинами нападок стал тот факт, что вопросе вакцины Венгрия обратила свой взор на Восток, а не на Запад. Сийярто заявил, что перед одобрением венгерским регулятором российской вакцины в РФ была направлена делегация специалистов для изучения документации и производства. Решение о покупке принималосьлишь после этих процедур.
Ранее глава МИД Венгрии привился "Спутником V".
Фото: Piter.TV
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