Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за вакцины "Спутник V"

По его словам, причинами нападок стал тот факт, что вопросе вакцины Венгрия обратила свой взор на Восток, а не на Запад.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о нападках на страну из-за решения властей старны использовать российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщает издание "Профиль".

Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?". Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По его словам, причинами нападок стал тот факт, что вопросе вакцины Венгрия обратила свой взор на Восток, а не на Запад. Сийярто заявил, что перед одобрением венгерским регулятором российской вакцины в РФ была направлена делегация специалистов для изучения документации и производства. Решение о покупке принималосьлишь после этих процедур.

Ранее глава МИД Венгрии привился "Спутником V".

Фото: Piter.TV