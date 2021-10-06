Еврокомиссар рассказал, когда начнут снижаться цены на газ

Стоимость топлива опустится не раньше весны 2022 года.

Еврокомиссар по вопросам энергетики рассказал, когда начнут снижаться цены на газ. По мнению специалиста, стоимость на голубое топливо останется высоким на протяжении всего зимнего периода. Понижение можно ожидать уже к весне следующего года. При этом спикер напомнил журналистам о том, что продолжаются выполняться долгосрочные контракты с РФ по поставкам газа.

Специалист призвал европейский регион подготовиться к возможным новым энергетическим кризисам. Для того надо повысить готовность к неблагоприятным рыночным условиям. К концу 202 года ЕК представит странам собственные инициативы по реформированию газовой системы. В частности, в документе будет упоминаться о вопросах хранилищ и безопасности снабжения ресурсами.

Сейчас для ЕС важны вложения, которые делаются для развития возобновляемой энергии. Переход к ней позволит участникам сформировать более стабильные цены на топливо и энергию.

Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет.

Видео: European Commission