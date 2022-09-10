Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России

Она указала на прибыль, которую получает Москва от продажи газа в ЕС.

Страны ЕС не согласовали лимит цен на газ из России. Об этом сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В пятницу, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС. По его итогам не было принято никаких решений касательно цен на российский газ.

Симсом указала на прибыль, которую получает Москва от продажи газа в ЕС. Она подчеркнула, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам России

Ранее Польша предложила ввести потолок цен на весь импортируемый Евросоюзом газ.

Видео: YouTube / eu commission