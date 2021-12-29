Тьерри Мариани назвал три заинтересованных в конфликте стороны.

Евродепутат заявил, что США, НАТО и Киев подпитывают слухи об угрозе вторжения России на Украину. Своим мнением представитель комитета ЕП по иностранным делам поделился с французскими журналистами с телеканала France 2. Тьерри Мариани назвал неправдоподобными данные о якобы готовящемся нападении РФ на территорию соседнего государства.

Я искренне считаю, что на самом деле нет никакой угрозы войны. Кто заинтересован в этих угрозах? Постоянно твердят, что будет война. Таких игроков всего три: прежде всего это США и их президент Джо Байден, которые после дебатов вокруг Афганистана пытаются играть мускулами Тьерри Мариани, европейский депутат

Парламентарий напомнил прессе, что о российских военных учениях было объявлено заранее. При этом Североатлантический альянс регулярно проводит сопоставимые по численности маневры недалеко от государственной границы с РФ. В качестве примера искусственного нагнетания обстановки Тьерри Мариани привел главнокомандующего ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха. Тому пришлось подать в отставку после выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа. Военный позволил себе высказать мнение о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Он также счел нонсенсом, что РФ готовиться атаковать Киев.

Козак назвал учения стран НАТО у границ РФ недопустимым.

Фото и видео: Youtube/Télé Matin