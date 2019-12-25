Евро впервые с августа опустился ниже 86 рублей

В ходе торгов на Московской бирже к закрытию предыдущей сессии курс евро опускался до 85,95 рубля. Такие данные приводит площадка на 10:07 мск.
Последний раз евро снижался до 86 рублей в августе прошлого года. Однако отмечается, что 18 июня на 10:16 мск курс евро уже составлял 86,01 рубля. Таким образом, евро показал снижение на 0,16%.
При этом курс доллара снизился на 0,1%, до 72,25 рубля.
Ранее мы писали, что финансист посоветовал россиянам покупать доллары. Покупка валюты может стать, по его мнению, страховкой от рисков.
Фото: pixabay
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