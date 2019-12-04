На Пискаревском проспекте из больницы эвакуировали пациентов

Людей вывели за пределы больницы, на территории работают полицейские.

В Петербурге продолжаются эвакуации. Сегодня, 4 декабря, "жертвой" сообщения о заминировании стала больница имени Петра Великого на Пискаревском проспекте, 47. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел около 18 часов. Раньше всех на место прибыли правоохранители с собаками. Людей вывели с территории больницы, вход был запрещен.

Накануне на улицу вывели пациентов Детской городской больницы №1. В течение 3 декабря в Петербурге эвакуировали 12 судов, 27 медучреждений, 51 торговый комплекс, 3 станции метрополитена, Пулково и 7 вокзалов. Всего неизвестные "заминировали" 101 объект, об обнаружении опасных устройств не сообщалось.

Видео: Piter.TV