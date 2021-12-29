Эстония введет новые санкции против транзита белорусской нефти

Кая Каллас рассказал о решении правительства.

Эстония введет дополнительные санкции против Белоруссии на транзит нефтепродуктов. С соответствующим решением правительства журналистов во время брифинга в Таллинне ознакомила премьер-министр Кая Каллас. Чиновница прокомментировала сведения о том, что за 2021 год страна импортировала из соседней республики в три раза больше нефтепродуктов, чем было в 2020 году.

Тот товар, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями…Мы решили ввести дополнительные санкции, которые уведут под санкции товар, который провозится сейчас. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Напомним, что руководитель местного кабинета министров Кая Каллас 31 января поручила профильным министерствам прояснить, было ли намеренное нарушение санкций против Белоруссии по вопросу транзита товара.

Премьер Эстонии во время визитов на Украину говорит по-русски.

Фото: ETV+