Эстония предложила Евросоюзу новые санкции против России

Кая Каллас призвала сформировать военный трибунал по украинскому кризису.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о том, что новый пакет общеевропейских антироссийских санкций предложен для обсуждения странам Евросоюза. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время своего прибытия на саммит в Брюсселе, который проводится 20 и 21 октября. Политические лидеры обсуждают проблему и решение энергетического кризиса в регионе.

Мы предложили новый пакет, но становится все сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости. Кая Каллас, глава правительства Эстонии

Чиновница добавила, что поддерживает создание специального трибунала за военные преступления, совершенные на Украине. Кая Каллас призвала коллег поддержать передачу замороженных финансовых и имущественных активов РФ в ЕС для восстановления и помощи украинской стороне.

Каллас: Эстония поддержит потолок цен, если это не помешает поставкам.

Фото и видео: European Commission