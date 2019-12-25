Еще 63 человека заразились коронавирусом в Ленобласти

В общей сложности в 47 регионе коронавирусом болеют 1263 человека.

Всероссийский Оперативный штаб привел новые данные по подтвержденным случаям коронавирусной инфекции. По состоянию на 7 мая в Ленобласти подтверждено заражение еще 63 человек.

В общей сложности в 47 регионе коронавирусом болеют 1263 человека. Из этого числа 330 человек поправились, трое скончались. Сегодня новых летальных случаев не зарегистрировано.

В активной фазе болезни находятся 930 человек. Подавляющее число из них – в стационарах.

В Петербурге выявили 306 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV