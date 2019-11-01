Эротические танцы на шесте у Парка Горького в центре Москвы возмутили россиян

Многие жители города возмутились тем, что перформанс могли увидеть несовершеннолетние.

В центре Москвы девушка исполнила эротический танец на пилоне, чем вызвала недовольство общественности. Очевидцы уточнили, что прямо около входа в Парк Горького было установлено специальное оборудование. На опубликованных в социальных сетях видно, что многие зрители снимали происходящее на камеры мобильных устройств. Однако, были и те, кто негативно отнесся к данному перформансу. Они аргументируют свою позицию тем, что выступление девушки видели дети.

"Там дети вообще-то гуляют", "Не, ну в ночном клубе еще куда ни шло, но в парке?", "Мелкое хулиганство. Я бы не хотела встретить это, прогуливаясь с детьми", "Куда полиция смотрит?" комментарии в соцсетях — возмутились юзеры.

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Фото и видео: Telegram / Новости Москвы