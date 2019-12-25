Эрмитаж может открыть свои двери в середине июля

Об этом заявил директор музея.

Вечером в четверг, 11 июня, в официальной группе Эрмитажа появилась трансляция интервью с директором музея Михаилом Пиотровским.

Так, посетители могут попасть в музей уже в середине июля. Помимо прочего, в интервью обсуждались темы пандемии, протестов в США, работу музеев в режиме онлайн и офлайн.

Напомним, что информация об открытии Эрмитажа в середине лета появилась еще в мае.

Ранее мы писали, что губернатор ответил на волнующие вопросы о снятии ограничений.

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