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Эрмитаж может открыть свои двери в середине июля
Сегодня, 20:45
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smirenny

Эрмитаж может открыть свои двери в середине июля

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Об этом заявил директор музея.

Вечером в четверг, 11 июня, в официальной группе Эрмитажа появилась трансляция интервью с директором музея Михаилом Пиотровским.

Так, посетители могут попасть в музей уже в середине июля. Помимо прочего, в интервью обсуждались темы пандемии, протестов в США, работу музеев в режиме онлайн и офлайн. 

Напомним, что информация об открытии Эрмитажа в середине лета появилась еще в мае. 

Ранее мы писали, что губернатор ответил на волнующие вопросы о снятии ограничений. 

Фото: pixabay

Теги: музей, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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