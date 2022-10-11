Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией

В офисе украинского президента оценили уровень оказания помощи от Вашингтона и Лондона.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал российским пранкерам о поддержке Киева властями США и Британией. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал во время общения с "бывшим послом Вашингтона в Москве Майклом Макфолом", от имени которого с чиновником общался блогерский дуэт Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Ермак заметил, что американская сторона помогает Украине лишь на 70%, в то время как Лондон - на все 100% оказывает поддержку. Специалист все же подтвердил уверенность в том, что Джо Байден заинтересован в победе Киева.

На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнеры сегодня. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского

По мнению Андрея Ермака, только личная встреча президентов США и Украины даст возможность сделать эту поддержку стопроцентной. Он предположил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон может состояться, как и визит Джо Байдена в Киев. Андрей Ермак добавил, что постоянно "оказывает давление" на украинских военных для того, чтобы они "вели себя на 100% открыто и прозрачно" в отношениях с американскими и британскими партнерами относительно ряда операций и планов.

Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента.

Фото и видео: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)