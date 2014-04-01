Ермак остался недоволен действием антироссийских санкций

Глава офиса президента Украины рассказал, что у страны нет времени ждать, когда санкции против РФ подействуют.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций. Такое заявление Андрей Ермак сделал в эфире местного телеканала Україна 24. Чиновнику не нравится, как действуют введенные Западом экономические ограничения в отношении Москвы. Он заметил, что у Киева нет времени ждать, когда от них будет эффект.

Есть санкции, которые работают вдолгую – а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но они совсем не работают". Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Украинский чиновник раскритиковал страны Запада за то, что они не вводили санкции превентивно, еще до начала проведения специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием.

Фото и видео: YouTube / Україна 24