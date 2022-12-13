Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне

Никол Пашинин рассказал, что встреча на уровне глав МИД состоится в Москве.

Ереван принял предложение российских представителей о проведении 25 мая в Москве трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании сделал местный премьер-министр Никол Пашинян.

Девятнадцатого мая ожидается встреча в Москве на уровне министров иностранных дел. Министр иностранных дел Армении уже отправился в Москву.... Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia