Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в воскресенье

Глава Турции также пообщается с украинским президентом.

Турцекий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в это воскресенье, 11 декабря. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании форума TRT World. Политик отметил, что аналогичные планы у него имеются и в отношении украинского коллеги Владимира Зеленского.

У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье. Точно также с господином Зеленским. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган пообещал замедлить инфляцию в Турции с начала 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan