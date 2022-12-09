Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в воскресенье

Турцекий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в это воскресенье, 11 декабря. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании форума TRT World. Политик отметил, что аналогичные планы у него имеются и в отношении украинского коллеги Владимира Зеленского.
У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье. Точно также с господином Зеленским.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Эрдоган пообещал замедлить инфляцию в Турции с начала 2023 года.
Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
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