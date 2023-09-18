Эрдоган встретился с Илоном Маском в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Space X Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщило управление по связям администрации турецкого лидера.
На встрече с Маском Эрдоган планировал обсудить будущие инвестиции американского предпринимателя в Турцию. Речь идет о скором выходе продукции Tesla на местный рынок. Кроме того, Эрдоган призвал компанию открыть свой седьмой завод в Турции, а также пригласил Маска на технологический фестиваль Teknofest в Измире.
Ранее Эрдоган заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания.
Видео: YouTube / Haber Lütfen
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